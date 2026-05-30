رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور احکام قطعی اعضای گروه شبکه‌ای سرقت حدود ۸ هزار بشکه نفت خام در استان خبر داد و گفت:متهمان به حبس و رد مال محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی، رئیس‌کل دادگستری خوزستان بیان کرد: در پی رصد اطلاعاتی و تشکیل پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه استان خوزستان و پس از طی تشریفات دقیق قانونی و قضایی، دادنامه نهایی این پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.

وی گفت : متهمان این پرونده بابت سرقت ۷ هزار و ۸۸۷ بشکه نفت خام تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بودند که با بررسی مستندات و ادله موجود، بزه انتسابی آنان محرز شناخته شد.

دهقانی افزود : بر اساس رای قطعی دادگاه، متهمان ردیف اول تا چهارم هر کدام به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند ؛ همچنین متهمان ردیف پنجم تا هفتم نیز به تحمل حبس و مجازت‌های تکمیلی محکومیت یافتند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت : علاوه بر مجازات‌های حبس، هر کدام از محکومان اصلی پرونده (اول تا چهارم) به رد مال (بازگرداندن معادل ۷۸۸۷ بشکه نفت خام مسروقه) محکوم شده‌اند.

بنا به اعلام آقای دهقانی اسامی محکومان شامل حیدر بوبالدی فرزند زویب ، احمد سلیمانی فرزند عبدالحسن ، فاضل عبادی فرزند عبدالعباس ، علی عطائی نسب فرزند فارس ، نوید سپه وند فرزند محمد ، حسین رحیمی فرزند محمد ، محسن طیبی فرزند چراغعلی است .