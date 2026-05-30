به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی سعیدی؛ سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی کشور در نشست تخصصی سوادآموزی در افق آینده که با حضور و معاونین ادوار نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به گذار تاریخی این سازمان اظهار کرد: نهضت سوادآموزی که در دهه‌های گذشته مأموریت مقدس تحقق عدالت آموزشی و رسیدن به نرخ باسوادی بالای ۹۷ درصد را با موفقیت به سرانجام رسانده، امروز در آستانه یک بازآفرینی بزرگ ساختاری و محتوایی قرار دارد.

سعیدی با تأکید بر لزوم تعریف دوباره مفهوم باسواد در دنیای پیچیده امروز، تصریح کرد: دیگر نمی‌توان سواد را تنها در خواندن و نوشتن خلاصه کرد. در عصر دیجیتال، باسواد کسی است که بتواند زیستی آگاهانه، ایمن و مسئولانه داشته باشد. مأموریت جدید ما، حرکت از سواد پایه به سمت سواد زندگی، سواد مالی، سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال است.

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: طبق اسناد بالادستی، بازنگری اساسی در اساسنامه سازمان در دستور کار است. نهضت سوادآموزی باید به یک سکوی ملی یادگیری برای بزرگسالان تبدیل شود. ما به دنبال نوسازی نهادی هستیم که در آن، علاوه‌بر ریشه‌کنی مطلق بی‌سوادی، بر یادگیری مستمر و مادام‌العمر تمرکز شود.

سعیدی با بیان اینکه نهضت سوادآموزی دیروز پرچمدار مبارزه با بی‌سوادی بود، تأکید کرد: امروز و آینده، این سازمان باید پرچمدار مبارزه با بی‌مهارتی و ناتوانی اجتماعی باشد. پیوند آموزش با زیست واقعی مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، اولویت ماست تا سوادآموزان بتوانند از طریق آموزش‌های مسئله‌محور، توانمندی لازم برای حضور موثر در جامعه را کسب کنند.

معاون وزیر در جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی، محور‌های اصلی تحول را در ۱۲ گزاره عملیاتی برشمرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

-پذیرش گذار از سواد صرفاً پایه به سواد زندگی

-توانمندسازی بزرگسالان در عصر دیجیتال و حکمرانی داده‌ها

-تحقق عدالت آموزشی هوشمند (ترجیحی، ترمیمی و تکمیلی)

-توسعه سواد رسانه‌ای برای ایجاد مصونیت شناختی در جامعه

-ارتقای تاب‌آوری خانواده‌ها از طریق سواد مالی

-مدرسه محوری و استفاده از ظرفیت معلمان رسمی برای تقویت پایه‌های آموزش بزرگسالان

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مدیریت پیشرو در آموزش و پرورش خراسان رضوی، الگوی اجرایی این استان در حوزه مولدسازی را دقیق، قوی و پرمنفعت برای نظام تعلیم و تربیت توصیف کرد و آن را الگویی موفق برای تسری به سطح ملی دانست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ اقدامی در مسیر تحول بدون پشتوانه پژوهشی انجام نخواهد شد و ما با تکیه بر تجارب درخشان گذشته و نگاه به افق‌های آینده، به دنبال تحولی هستیم که نتایج آن در زندگی روزمره مردم ملموس باشد.