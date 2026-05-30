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دستورالعمل جدید ساماندهی نانواییهای آزادپز با هدف ارتقای کیفیت نان، سلامت مصرفکنندگان و تشدید نظارتهای صنفی و بهداشتی در استان ایلام تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس اداره آموزش بهرهبرداران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان؛ امروز، شنبه ۹ خرداد در نشست کارشناسی کارگروه تخصصی آرد و نان استان گفت: دستورالعمل ساماندهی نانواییهای آزادپز با هدف ساماندهی، ارتقای کیفیت خدمات، تأمین سلامت مصرفکنندگان و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تدوین شده است.
زینب سبزی افزود: بر اساس این دستورالعمل، تمامی درخواستهای تأسیس نانوایی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت میشود؛ ولی صدور هرگونه مجوز منوط به تأیید کارگروه تخصصی آرد و نان است و هر مجوزی خارج از این روال، اعتبار قانونی ندارد.
وی تصریح کرد: در این کمیته، نیازسنجی منطقهای بر اساس جمعیت، دسترسی، سرانه مصرف و نوع نان انجام میشود و اهلیت، سوابق و شرایط متقاضی نیز با رعایت کامل ۲۵ شرط اتحادیه صنف نانوایان بررسی خواهد شد.
سبزی اضافه کرد: نصب تابلو مشخصات واحد، داشتن کارت بهداشت معتبر کارکنان، نگهداری اصولی مواد غذایی و ایجاد فضای مناسب انتظار مشتریان از دیگر موارد مورد تاکید در این دستورالعمل است.
رئیس اداره آموزش بهرهبرداران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام بیان کرد: بر اساس مصوبات این کارگروه، قیمت نان آزادپز پس از انجام آنالیز کارشناسی در شورای آرد و نان استان تعیین و ابلاغ میشود و هرگونه عرضه خارج از شبکه آرد، گرانفروشی، کمفروشی، اختلاط غیرمجاز آرد و رعایت نکردن الزامات صنفی و بهداشتی تخلف محسوب خواهد شد.
سبزی تشریح کرد: همچنین مقرر شد بازرسیهای مشترک ماهانه با حضور اداره جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، تعزیرات حکومتی، معاونت غذا و دارو و اتحادیه صنف نانوایان بهصورت مستمر انجام شود.
وی اضافه کرد: این دستورالعمل با هدف ترویج تولید نان کامل و سالم، ارتقای کیفیت نان سنتی، ساماندهی واحدهای آزادپز و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تدوین شده است و اجرای آن از زمان ابلاغ برای تمامی دستگاههای مرتبط الزامی خواهد بود.