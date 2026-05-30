*در پرونده شکایت حسن مرادی از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۱ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۱۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت فرشته خسروی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۷ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت اکبر میثاقیان از باشگاه فردوسی ثامن مشهد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸۴ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.