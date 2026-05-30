مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، از آغاز رسمی خرید تضمینی گندم در استان خبر داد





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، از آغاز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: با توجه به شروع فصل برداشت در برخی مناطق، تمهیدات لازم برای دریافت محصول کشاورزان اندیشیده شده است.

سید محمد جعفری با اشاره به بازگشایی نخستین مراکز خرید در استان افزود: در گام نخست، سیلوی دولتی شهید میرزاپور نکا و دو مرکز خرید در کارخانه آرد ساری و بهشهر فعالیت خود را آغاز کردند و آماده دریافت گندم از کشاورزان هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: با توجه به بارندگی‌های اخیر و رطوبت بالای هوا در استان، کشاورزان در زمان برداشت گندم به میزان رطوبت محصول خود توجه داشته باشند و در صورت بالا بودن رطوبت، ابتدا نسبت به هوادهی و خشک کردن گندم اقدام کرده و سپس محصول را به مراکز خرید تحویل دهند تا در فرآیند ارزیابی و تحویل با مشکلی مواجه نشوند.

جعفری بر ضرورت تعامل با بدنه کارشناسی تأکید کرد و گفت: کشاورزان حتماً به توصیه‌های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی در خصوص زمان و نحوه برداشت توجه کنند تا کیفیت محصول تولیدی حفظ شود.

وی در خصوص قیمت‌گذاری این محصول استراتژیک گفت: طبق مصوبات دولت، قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که با احتساب ۲۰ هزار تومان پاداش تحویل، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، توسط دولت به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران افزود: قیمت نهایی گندم بر اساس شاخص‌هایی مانند افت مفید، افت غیرمفید و میزان رطوبت دقیق گندم تحویلی محاسبه می‌شود.

جعفری با اشاره به آمادگی این اداره کل برای گسترش شبکه خرید در سطح استان گفت: هیچ محدودیتی برای دایر کردن مراکز جدید وجود ندارد و در هر منطقه‌ای که جهاد کشاورزی شهرستان اعلام نیاز کند مرکز خرید تضمینی در مدت ۲۴ ساعت در آن منطقه فعال خواهد شد.