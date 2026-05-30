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راهبرد استان اصفهان برای عبور از تابستان، شعار ۲۰ لیتر مصرف کمتر، تابآوری بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای استان اصفهان با بیان اینکه هدف این پویش کاهش سرانه مصرف آب از ۱۷۰ به ۱۵۰ لیتر در شبانهروز است گفت: برخلاف باور عموم جامعه درباره فراوانی منابع آبی در سال جاری به دلیل بهبود بارندگی در سال گذشته نسبت به چند سال اخیر، همچنان میزان بارندگیها و ذخیره سد زایندهرود درمقایسه با میانگین بلند مدت، کاهشی است.
سارا احمدی افزود: به دلیل محدودیتهای تامین انرژی در سال جاری به دلیل وقوع شرایط جنگی کشور، احتمال میرود به دلیل وقوع قطعی برق در برخی منابع تامین، مشکل افت فشار در برخی مناطق استان رخ دهد.
وی گفت:شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برای مقابله با این چالش، ۹ دستگاه دیزل ژنراتور به ارزش ۶۰ میلیارد تومان خریداری کرده و ظرفیت تولید برق خود را از ۲۶ هزار کیلووات به ۲۸ هزار و ۳۱۰ کیلووات افزایش داده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آبفای استان اصفهان افزود: نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف نیز در حال اجراست و حداقل ۴۰۰ کنتور با قطر بالا امسال تعویض خواهد شد.
سارا احمدی گفت: مشترکانی که مصرفشان زیر الگو باشد و در فصل گرم سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد صرفهجویی کنند، ۲۰ درصد تخفیف آببها دریافت خواهند کرد. این تخفیف برای کسانی که با نصب لوازم کاهنده مصرف خود را ۳۰ درصد کاهش دهند، به ۳۰ درصد افزایش مییابد.