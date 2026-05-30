پخش زنده
امروز: -
دمای هوا در خراسان جنوبی روند افزایشی دارد و به طور میانگین ۴ تا ۶ درجه سیلسیوس گرمتر از نرمال فصل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی و با تقویت سامانه کم فشار در سطح زمین همزمان با استقرار سامانه پر ارتفاع جنب حاره در تراز میانی جو استان در ۲۴ ساعت آینده ادامه روند افزایشی دمای هوا پیش بینی میشود و سبب وقوع دماهای گرمتر از نرمال فصل به طور میانگین ۴ تا ۶ درجه سیلسیوس خواهد شد.
زارعی افزود: به گذر امواج ضعیف از لایه میانی جو استان تا اواسط هفته گاهی افزایش ابر هم رخ میدهد و همچنین به تدریج بر سرعت وزش باد افزوده میشود و وزش بادهای نسبتا شدید سبب کاهش میزان دید افقی وکاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد خواهد شد.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد ویژه افزایش مصرف حاملهای انرژی در استان گفت: صرفه جویی در مصرف آب و برق، عدم به کارایی وسایل پر مصرف در ساعات اوج مصرف، آماده به کار بودن سیستمهای سرمایشی در سالنهای پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها، مرغداریها و دامداری ها، تامین انرژی جایگزین برق در گلخانهها و سالنهای پرورشی از توصیههای این هشدار است.
روزگذشته سربیشه با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس سردترین و دهسلم و بندان با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه خراسان جنوبی ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۳۷ و ۲۲ درجه سلسیوس ثبت شد.