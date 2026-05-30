مدیرکل هواشناسی گیلان از فعالیت سامانه ناپایدار و بارندگی تا بامداد فردا در استان خبر داد و گفت: این سامانه از فردا به تدریج تضعیف خواهد شد.

تداوم بارش‌های رگباری باران و رعد و برق تا صبح فردا در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی صدور هشدار سطح زرد و ادامه فعالیت سامانه ناپایدار، بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد و مه آلودگی هوا تا بامداد فردا در استان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته منجیل با ۴۵ درجه دما که بالاترین دمای ثبت شده امسال در استان است و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۹ درجه دما گزارش شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۱۸۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی امروز و فردا نامناسب و دوشنبه و سه شنبه مناسب است.

محمد دادرس از کاهش ناپایداری ها، کاهش ابر و افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا از فرا تا سه شنبه خبر داد و افزود: رگبار‌های موقتی همراه با رعد و برق و وزش باد نیز برای این مدت پیش بینی شده است.