قائممقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت بهکارگیری الگوهای بومیسازیشده در ساماندهی جبهه فرهنگی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیاضی قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم رونمایی از کتاب «الگوی قرارگاهی مدیریت فرهنگی»، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت عملکرد «قرارگاهی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح کرد: آنچه از فرمایشات ایشان برمیآید، ارائه یک "الگو" است، نه صرفاً یک قرارداد اداری. این الگو به ما میگوید که چگونه مجموعهای از دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی و مردمی، و حتی قوای مختلف باید در یک سامانه منسجم فرهنگی ساماندهی شوند.
وی افزود: ما در این کتاب بیش از آنکه به "چیستی" قرارگاه بپردازیم، به "چگونگی" پیادهسازی این الگو در عرصه فرهنگ توجه کردهایم. اگر سه رکن اصلی "قرارگاه"، "سقف فرماندهی" و "ارتباط ارکان با یکدیگر" به درستی تعبیر نشود، الگو تحقق نخواهد یافت.
قائممقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روش پژوهش این کتاب را «روش حل مسئله با رویکرد تطبیقی» عنوان کرد و گفت: وقتی با یک مشکل مدیریتی در حوزه فرهنگ مواجهیم، میتوانیم از تجربیات موفق در حوزههای دیگر – بهویژه عرصه نظامی – بهره بگیریم. این به معنای کپیبرداری نیست، بلکه به معنای بومیسازی هوشمندانه راهحلها با توجه به اقتضائات دستگاه معرفتی جدید است.
فیاضی با تأکید بر تشابهات و تفاوتهای جبهه فرهنگی و نظامی خاطرنشان کرد: اگر جنگ فرهنگی شدیدتر از جنگ نظامی نباشد، کمتر نیست. ما یک جنگ ۴۰ روزه مقدس داشتیم، اما در عرصه فرهنگ، دهههاست که درگیر یک نبرد پیچیده هستیم. بنابراین، ساماندهی این جبهه نیازمند الگویی دقیق، منعطف و عملیاتی است.