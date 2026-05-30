به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان لنجان گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان لنجان با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی موفق به شناسایی و کشف یک انبار حاوی ۲۵ تن کود شیمیایی شدند.

رضا باباشاهی افزود: این کود‌ها که باید در شبکه رسمی و با نرخ مصوب در اختیار کشاورزان و بخش تولید قرار می‌گرفت، با سودجویی و انحراف از مسیر قانونی برای فروش با قیمت چندبرابری در بازار آزاد نگهداری می‌شد.

وی با بیان اینکه در طول جنگ تحمیلی سوم تاکنون بازرسان در مجموع ۵۷ تن کود شیمیایی کشف و ضبط شده است گفت: پس از تشکیل پرونده برای متخلفان، مطابق قانون به پرداخت جریمه‌ای معادل دو تا چهار برابر ارزش محموله محکوم خواهند شد.