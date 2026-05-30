دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ روز گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدارها به این شرح است:
نتیجه چهارشنبه ۶ خرداد:
جامائیکا ۲ - ۰ هند در ورزشگاه ولی لندن انگلیس
نتایج پنج شنبه ۷ خرداد:
مصر ۱ - ۰ روسیه (گل: مصطفی زیکو ۶۵)
- تیم ملی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.
ایرلند ۱ - ۰ قطر (گل: ناتان کالینز در دقیقه ۵)
نتایج جمعه ۸ خرداد:
ایران ۳ - ۱ گامبیا (ورزشگاه مردان در آنتالیای ترکیه)
- تیم گامبیا با گل عمر کولی در دقیقه ۴۲ پیش افتاد، اما تیم ایران با گلهای آریا یوسفی در دقیقه ۴۷، رامین رضائیان ۵۹ و مهدی طارمی ۶۸ به پیروزی رسید.
- این اولین مصاف تیم ملی ایران برابر گامبیا به شمار میرود.
آندورا ۰ - ۱ عراق (گل: علی یوسف هاشم در دقیقه ۲۰) در جیرونا اسپانیا
لبنان - سودان (به علت شرایط ناامنی در لبنان لغو شد.)
آفریقای جنوبی ۰ - ۰ نیکاراگوئه
بوسنی و هرزگوین ۰ - ۰ مقدونیه شمالی
برنامه - شنبه ۹ خرداد:
جامائیکا - نیجریه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس
اسکاتلند - کوراسائو در همپدن پارک گلاسگو
هند - زیمبابوه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس
یک شنبه ۱۰ خرداد:
اکوادور - عربستان در نیوجرزی آمریکا
کره جنوبی - ترینیداد و توباگو در یوتا آمریکا
مکزیک - استرالیا در پاسادنای کالیفرنیا
ژاپن - ایسلند در توکیو
سنگاپور - مغولستان در کالانگ
سوئیس - اردن در سن گالن
چک - کوزوو در پراگ
کیپ ورد - صربستان در لیسبون پرتغال
لهستان - اوکراین در فروکلاف
آلمان - فنلاند در ماینتس
دوشنبه ۱۱ خرداد:
آمریکا - سنگال در کارولینای شمالی