به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدار‌ها به این شرح است:

نتیجه چهارشنبه ۶ خرداد:

جامائیکا ۲ - ۰ هند در ورزشگاه ولی لندن انگلیس

نتایج پنج شنبه ۷ خرداد:

مصر ۱ - ۰ روسیه (گل: مصطفی زیکو ۶۵)

- تیم ملی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.

ایرلند ۱ - ۰ قطر (گل: ناتان کالینز در دقیقه ۵)

نتایج جمعه ۸ خرداد:

ایران ۳ - ۱ گامبیا (ورزشگاه مردان در آنتالیای ترکیه)

- تیم گامبیا با گل عمر کولی در دقیقه ۴۲ پیش افتاد، اما تیم ایران با گل‌های آریا یوسفی در دقیقه ۴۷، رامین رضائیان ۵۹ و مهدی طارمی ۶۸ به پیروزی رسید.

- این اولین مصاف تیم ملی ایران برابر گامبیا به شمار می‌رود.

آندورا ۰ - ۱ عراق (گل: علی یوسف هاشم در دقیقه ۲۰) در جیرونا اسپانیا

لبنان - سودان (به علت شرایط ناامنی در لبنان لغو شد.)

آفریقای جنوبی ۰ - ۰ نیکاراگوئه

بوسنی و هرزگوین ۰ - ۰ مقدونیه شمالی

برنامه - شنبه ۹ خرداد:

جامائیکا - نیجریه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس

اسکاتلند - کوراسائو در همپدن پارک گلاسگو

هند - زیمبابوه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس

یک شنبه ۱۰ خرداد:

اکوادور - عربستان در نیوجرزی آمریکا

کره جنوبی - ترینیداد و توباگو در یوتا آمریکا

مکزیک - استرالیا در پاسادنای کالیفرنیا

ژاپن - ایسلند در توکیو

سنگاپور - مغولستان در کالانگ

سوئیس - اردن در سن گالن

چک - کوزوو در پراگ

کیپ ورد - صربستان در لیسبون پرتغال

لهستان - اوکراین در فروکلاف

آلمان - فنلاند در ماینتس

دوشنبه ۱۱ خرداد:

آمریکا - سنگال در کارولینای شمالی