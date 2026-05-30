به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت ملی پست در نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم ۵۲ دفتر پستی در کشور آسیب دید و چهار دفتر به طور کامل تخریب شد، با این حال طی این جنگ ۱۶ میلیون مرسوله پستی در سراسر کشور توزیع شد.

محمد احمدی افزود: شرکت ملی پست سه شهید را در جنگ تحمیلی سوم تقدیم انقلاب اسلامی کرد، شهیدان حامد سعیدی، مهدی موسی پور، حمید میرزایی در مسیر خدمت رسانی به مردم جان خود را فدای میهن اسلامی کردند.

او با بیان اینکه در دوره جنگ، سرویس جدیدی برای ارسال مرسوله‌ها به آدرس جدید گیرندگان طراحی شد؛ گفت: با وجود همه مشکلات از جمله قطعی اینترنت و افت ترافیک پستی، اجرای طرح جی نف ۱۴ درصد در سراسر کشور رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ادامه داد: ظرفیت‌های موثری در توسعه تجارت فرامرزی در خراسان رضوی وجود دارد می‌تواند به عنوان یک نقطه قوت در شرکت ملی پست و نظام اقتصادی کشور در خدمت رسانی به مردم اثرگذار باشد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خراسان رضوی با داشتن مرز زمینی با افغانستان و ترکمنستان، ظرفیت فعال‌سازی خدمات پستی با همسایگان به ویژه افعانستان را دارد و امیدواریم مسیر همکاری پستی با این همسایه شرقی توسعه پیدا کند.

علی آذری افزود: پست می‌تواند در اقتصاد در توسعه، نوسازی و اتفاقاتی که در جنگ رخ داده به ویژه جنگ و تخریب‌های آن، بازوی توامند کشور باشد.

او ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در حمایت از ارتباطات گام برمی دارد زیرا که جنگ به ما نشان داد امروز ارتباطات باید به یک مسیر نوین دست یابد.