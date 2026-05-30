پخش زنده
امروز: -
بیش از ۹۸ تن ماهی گرمابی از استخرهای پرورش شهرستان میناب برداشت و روانه بازار مصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: ماهیان گرمابی پس از برداشت و بسته بندی، به تهران و اصفهان فرستاده میشود.
زمان پرورش و برداشت ماهیان گرمابی در هرمزگان از مهر تا اوایل خرداد سال آینده است.
اسلام بهرامی افزود: امسال ۱۴۰ هزار قطعه بچه ماهی از نوع کپور معمولی، آمور، بیگ هد و فیتو در استخرهای ذخیره آب کشاورزی پرورش یافت.
بیشتر بخوانید: ذخیره سازی ۶۵۰ هزار قطعه ماهی گرمابی در هرمزگان
وی گفت: در شهرستان میناب ۱۰ هزار مترمربع از استخرهای ذخیره آب کشاورزی، به پرورش ماهیان گرمابی اختصاص دارد.
مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت: فعال سازی سایر ظرفیتها علاوه بر بخش کشاورزی و باغداری در دستورکار جهادکشاورزی قرار دارد.
بهرامی افزود: تا پایان سال هم دو هزار متر مربع استخر ذخیره آب کشاورزی دیگر برای پرورش ماهیان اضافه میشود.