به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: ماهیان گرمابی پس از برداشت و بسته بندی، به تهران و اصفهان فرستاده میشود.

زمان پرورش و برداشت ماهیان گرمابی در هرمزگان از مهر تا اوایل خرداد سال آینده است.

اسلام بهرامی افزود: امسال ۱۴۰ هزار قطعه بچه ماهی از نوع کپور معمولی، آمور، بیگ هد و فیتو در استخر‌های ذخیره آب کشاورزی پرورش یافت.

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وی گفت: در شهرستان میناب ۱۰ هزار مترمربع از استخر‌های ذخیره آب کشاورزی، به پرورش ماهیان گرمابی اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت: فعال سازی سایر ظرفیت‌ها علاوه بر بخش کشاورزی و باغداری در دستورکار جهادکشاورزی قرار دارد.

بهرامی افزود: تا پایان سال هم دو هزار متر مربع استخر ذخیره آب کشاورزی دیگر برای پرورش ماهیان اضافه می‌شود.