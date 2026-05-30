سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه از اجرای طرحهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش ظرفیت مرغ گوشتی، راهاندازی واحد تولید جوجه یک روزه و احیای کارخانه صنایع تبدیلی شیر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمدرضا صادقی افزایش ۶۰ هزار قطعهای ظرفیت مرغ گوشتی، راهاندازی نخستین واحد تولید و تأمین جوجه یکروزه در خراسانشمالی با سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد ریالی و احیای کارخانه صنایع تبدیلی شیر با ظرفیت سالانه هزار و ۸۰۰ تن از مهمترین طرحهای اقتصادی اجرا شده در شهرستان گرمه است.
وی گفت: همچنین ۳۰۶ بهرهبردار برای بازسازی قنوات در قالب طرحهای حمایتی بنیاد علوی معرفی شدهاند.
مدیر جهاد کشاورزی گرمه افزود: تسهیلات مورد نیاز برای اورهال چاههای کشاورزی، خرید ماشینآلات، توسعه مشاغل خانگی و تأمین نهادههای کشاورزی نیز به متقاضیان پرداخت شده است.