نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار دستاندرکاران دومین اجلاسیه شهدای شهرستان سربیشه گفت: شهیدان با نثار جان خود برای عزت و آینده کشور سرمایهگذاری کردند و امروز وظیفه همگان حفظ و پاسداری از دستاوردها و آرمانهای آنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آستانه برگزاری دومین اجلاسیه شهدای شهرستان سربیشه، فرماندار، امام جمعه و برخی از مسئولان و خانوادههای شهدای شهرستان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.
نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار برگزاری اجلاسیهها و یادوارههای شهیدان را یکی از مهمترین و با ارزشترین کارها برشمرد و گفت: امروز مردم جامعه اسلامی در عرصه ها مختلف از جمله گرامیداشت شهدا پیشتاز هستند.
آیت الله عبادی با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری اجلاسه شهدای سریبشه افزود: شهدا برای آینده کشورشان با جانشان سرمایه گذاری کردند و پای اهداف و آرمانهایشان ایستادند و امروز وظیفه ماست که از این دستاوردها مراقبت کنیم.
وی گفت: امروز در جهان بیداری اسلامی حاصل شده و نباید به استکبار جهانی فرصت جولان بدهیم.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: اساس دین بر امامت، ولایت و عدالت است و اگر انسانها در مسیر عدالت و دین گام بردارند بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه حل میشود.