معاون عمرانی فرماندار شهرستان قدس گفت:با حضور گروه جهادی الزهرا (س) دانشگاه صنعتی شریف و همکاری گروه‌های جهادی داخل شهرستان قدس تا کنون یک هزار واحد شیشه برای شیشه‌های ساختمان‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم، اندازه گیری و نصب انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قلی بیگی گفت: فعالیت گروه‌های جهادی همچنان ادامه دارد و شهروندانی که شیشه‌های منازلشان در اثر جنگ آسیب دیده میتوانند از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر به کتابخانه جوادالائمه خیابان نفت و مدرسه شهدای معلم خیابان سردار جنگل در شهرستان قدس مراجعه تا نسبت به اندازه گیری و تعویض شیشه‌های آسیب دیده اقدام شود.