به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، غلامرضا صالحی گفت: با توجه به فصل جابجایی مسکن، تقاضا در حوزه معاملات ملکی و لزوم ساماندهی این بازار و اجاره بها و رعایت قوانین مربوطه در انعقاد قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی، گشت مشترک اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان البرز با همراهی بازرسان اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک، اقدامات نظارتی را آغاز کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: هدف از این طرح، صیانت از حقوق شهروندان است. هرگونه نرخ‌گذاری خارج از تعرفه، دریافت مبالغ غیرقانونی تحت عناوین مختلف و فعالیت واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب، تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به ابعاد نظارتی این طرح افزود: در این بازدیدها، علاوه بر بررسی دقیق نرخ‌نامه‌ها و قرارداد‌های تنظیمی، شفافیت در نحوه دریافت کمیسیون‌ها و رعایت ضوابط قانونی در فرآیند خرید، فروش و اجاره با دقت زیر ذره‌بین بازرسان قرار گرفت.

صالحی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی در بنگاه‌های املاک، موارد را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.