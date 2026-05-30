به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دور سوم و پایانی لیگ برتر شمشیربازی باشگاه‌های کشور که از روز پنجشنبه ۷ خرداد ماه جاری به میزبانی سالن شمشیربازی آکادمی زنده یاد روزبه سرهنگ پور و باشگاه سپاهان اصفهان جریان داشت پس از برگزاری ۵۶ دیدار در اسلحه اپه و ۳۰ دیدار در اسلحه فلوره به کار خود پایان داد.

در اسلحه اپه تیم تازه تأسیس یاسام کردستان با برگزاری ۱۴ دیدار و کسب ۴۰ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت. سپاهان اصفهان با ۳۸ امتیاز دوم شد و چادرملو اردکان با ۳۶ امتیاز در جایگاه سوم مسابقات قرار گرفت.

در اسلحه فلوره، سپاهان اصفهان با ۳۰ امتیاز و بدون باخت قهرمان شد. چادرملو اردکان با ۲۶ امتیاز دوم شد و جوانان سپاهان اصفهان با ۱۹ امتیاز در جایگاه سوم لیگ برتر ایستاد.

این رقابت‌ها به یاد و گرامیداشت شهید سرافراز امیر نصیرزاده، وزیر شجاع وزارت دفاع برگزار شد.

این مسابقات در اسلحه سابر آقایان و سه اسلحه بانوان، بعد از مسابقات آسیایی هندوستان و نیمه دوم تیر ماه برگزار و به پایان خواهد رسید.

مراسم توزیع احکام، کاپ‌ها و مدال‌های مسابقات با حضور استاندار اصفهان، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان و مسئولان استان و مسئولان فدراسیون در پایان رقابت‌ها برگزار شد.