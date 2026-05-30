به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حمید گودرزی با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های روانی جامعه در شرایط بحران گفت: سلامت روان، زیربنای توسعه و پایداری هر جامعه است. با توجه به شرایط حساس کنونی و ضرورت پایش پیامد‌های روانی ناشی از بحران‌های جنگی، این طرح ملی تا ۳۱ خرداد در سراسر استان همزمان با کل کشور اجرا می‌شود.

دعوت به مشارکت همگانی*

وی با دعوت از تمامی آحاد مردم، به‌ویژه خانواده‌ها برای مشارکت در این طرح، خاطرنشان کرد: «پیشگیری از آسیب‌های روانی، هزینه‌های اجتماعی و فردی را به شدت کاهش می‌دهد.

*روش‌های شرکت در سنجش:*

متقاضیان می‌توانند تا پایان خرداد از طریق نشانی اینترنتی زیر وارد سامانه شده و پاسخ‌های خود را ثبت کنند:

لینک سامانه https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen

*ارزیابی آنلاین و محرمانگی اطلاعات*

مدیر کل بهزیستی فارس افزود: «هم‌استانی‌ها می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و در کمترین زمان ممکن، وضعیت سلامت روان خود را از طریق پرسشنامه‌های استاندارد در این سامانه ارزیابی کنند؛ تحلیل داده‌ها به صورت کاملاً تخصصی انجام شده و افرادی که در گروه‌های پرخطر شناسایی شوند، برای دریافت خدمات مشاوره و روان‌درمانی به مراکز تخصصی ارزیابی و ارجاع داده خواهند شد.

*تمرکز بر شناسایی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) *

وی با تاکید بر جنبه‌های تخصصی این پیمایش ملی اظهار داشت: «این سامانه هوشمند با هدف شناسایی سریع، طبقه‌بندی سطح خطر و ارائه پشیوه نامه‌های مداخله‌ای زودهنگام طراحی شده است.

گودرزی بیان داشت: تمرکز اصلی ما در این مرحله، شناسایی و پیشگیری از تثبیت اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و سایر آسیب‌های روانی است که ممکن است در مواجهه با بحران‌ها ایجاد شده باشد.