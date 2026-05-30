به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هانیه شه پری ملی پوش خوزستانی تیم کشورمان در مسابقات دو ومیدانی قهرمانی آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۰۶) در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع با ثبت زمان ۱۰:۲۶.۳۴ دقیقه به مدال نقره رسید و حد نصاب ملی بزرگسالان ایران را هم شکست.

شه پری با ثبت این زمان، بعنوان پنجمین ورزشکار از ایران مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان (اورگان ۲۰۲۶) را هم کسب کرد.

مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان، مرداد ماه امسال در شهر اورگان آمریکا برگزار خواهد شد.