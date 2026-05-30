«تو لام» (To Lam) رئیس جمهوری ویتنام در جریان نشست امنیتی شانگری-لا در سنگاپور با تقبیح تلویحی اقدامات جبری آمریکا در سطح بین الملل بخصوص در راه اندازی جنگ تحمیلی علیه ایران گفت که نظم جهانی نیازمند گفت‌و‌گو، خویشتنداری است و نه تهدید و اجبار به زور.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبری «ان اچ کی» ژاپن با انتشار این خبر افزود: تو لام، رهبر ارشد ویتنام، درجریان سخنرانی در کنفرانس امنیت جهانی در سنگاپور گفت: نظم بین‌المللی باید از طریق گفت‌و‌گو و خویشتن‌داری ایجاد شود.

لام در ادامه گفت: نظم بین‌المللی باید از طریق قوانین، گفت‌و‌گو، سازش متقابل و خویشتنداری برقرار شود، نه از طریق اجبار، تحمیل یکجانبه، تهدید به زور.

ان اچ کی درادامه گزارش داد: لام آنگاه به صلح و ثبات در آسیا و اقیانوسیه اشاره کرد و گفت: آنچه منطقه به دنبال آن است نه حضور صرف و نه عدم حضور هیچ قدرت بزرگی (آمریکا) است، آنچه به دنبال آن است، تعهد مسئولانه است.