آزمون تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، همزمان با سراسر کشور در دانشگاه پیام نور مشهد نیز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با سازمان امور استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه پیام نور متولی برگزاری آزمون تربیت مدیران جوان و کارآمد است.

علی منظم اسماعیل پور گفت: ‌این آزمون با هدف شناسایی، توانمندسازی و تربیت نیروهای جوان، مستعد و نخبه برای تصدی مسئولیت‌ های کلان مدیریتی طراحی شده است.

منظم افزود: ۳۹۴ نفر در استان خراسان رضوی در این آزمون شرکت کردند و برگزیدگان با گذراندن یک دوره آموزشی ۱۸ ماهه به عنوان مدیریار در دستگاههای اجرایی به کار گرفته خواهند شد.

وی با بیان اینکه علاوه بر کارمندان نهادهای مختلف، افراد غیرکارمند نیز در این آزمون حضور دارند، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور علاوه بر اجرای این آزمون، ظرفیت و زیرساخت های لازم برای برگزاری دوره های آموزشی این طرح را نیز داراست و در این زمینه با برخورداری از اساتید مجرب در زمینه تولید محتوا نیز می تواند نقش آفرینی کند.

طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد با رویکرد توسعه مهارت‌ های تخصصی و فراهم‌ سازی زمینه حضور جوانان متخصص در مسئولیت‌ های راهبردی کشور، به عنوان یکی از برنامه‌ های کلیدی دولت در حوزه سرمایه انسانی در حال اجرا است.