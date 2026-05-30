به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر منصور روزدار اظهار کرد: آمار ورزشکاران تحت پوشش کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال گذشته، ۲۵ هزار و ۹۹۸۹ نفر ثبت شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۵۶۳ نفر را بانوان و ۱۵ هزار و ۳۴۲۶ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند که نسبت به سال قبل از آن نیز ۱/۲۳ درصد افزایش داشته است. همچنین امیدواریم با تعامل بیشتر و بهتر با هیات‌های ورزشی و همسو با فدراسیون پزشکی ورزشی بتوانیم با افزایش آمار ورزشکاران سازمان یافته، خدمات بهتر و شایسته‌تری را به ورزشکاران استان ارائه دهیم.

او همچنین با بیان این که ۵۵۲ ورزشکار آسیب دیده خوزستانی در سال گذشته کمک هزینه‌های درمان خود را از فدراسیون پزشکی ورزشی دریافت کردند، ادامه داد: از این تعداد ۱۳۰ نفر آقا و ۴۲۲ نفر را خانم هستند.

سرپرست هیات پزشکی ورزشی خوزستان در ادامه با اشاره به نقش آموزش عنوان کرد: باتوجه به نقش مهم آموزش در ارتقا سلامت و افزایش آگاهی جامعه ورزشی، تعداد دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال گذشته توسط کمیته آموزش این هیات شش دوره بود که ۱۸۳ نفر از دوره‌های آموزشی این هیات بهره‌مند شدند. آموزش برای سال جاری نیز از اولویت‌های هیات پزشکی ورزشی خوزستان است.

او با اشاره به انجام ۱۱۶۶ بازرسی از اماکن ورزشی سطح استان، گفت: ستاد نظارت هیات بر اماکن ورزشی فعال است و طبق دستورالعمل در جهت بازرسی از اماکن ورزشی عمل می‌شود که شامل اخطار و در نهایت پلمب است، در همین راستا نیز حدود ۲۰۰۰ باشگاه در استان داریم که حدود ۱۲۰۰ ثبت سامانه نظارت شده‌اند و در پی نظارت‌های انجام شده نیز به ۳۶۰ باشگاه اخطار داده شد، ۴۵ باشگاه اخطار پلمب گرفتند و نهایتا ۲۵ باشگاه تعطیل شدند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد فعال کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان خوزستان، گفت: تعداد مشاوره‌های روانشناسی ۸۲ مورد (نفر) بود که ۵۱ نفر مشاوره در حوزه بانوان و ۳۱ مورد در حوزه آقایان بوده است.

روزدار، در ادامه تعداد نفرات پایش شده توسط کادر پزشکی هیات در ایستگاه‌های رایگان تندرستی استان را ۲۲۳۱ نفر اعلام کرد.