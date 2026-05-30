به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد اعلام کرد:مأموران انتظامی بروجرد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی این شهرستان، یک دستگاه کامیون حامل ۱۲۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی به وزن مجموع چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرم خارج از شبکه توزیع را توقیف ودر این زمینه یک نفر دستگیر کردند.

همچنین در اقدامی دیگر، یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۲۰ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی به وزن مجموع یک تن خارج از شبکه توزیع در شهرستان بروجرد کشف و یک نفر دستگیر شد.