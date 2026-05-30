نماینده فرهنگی ایران در لاهور پاکستان گفت: بانوان پرچمداران بصیرت و مقاومت هستند و می‌توانند با حفظ هویت اسلامی، نسل مقاوم و تمدن‌ساز تربیت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست بصیرت‌افزایی «نقش خواهران در مکتب مقاومت و نمایشگاه تمدن ایران و شهدای کودک مدرسه شجره طیبه» با حضور بانوان عالمه، ذاکره، دانشجویان، اعضای سازمان دانشجویان امامیه و جمعی از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی در لاهور برگزار شد.

در این نشست، سخنرانان بر نقش خواهران در مکتب مقاومت، جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره)، سرداران شهید و کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و سالگرد شهدای خدمت پرداختند و از مقاومت، شجاعت، ایستادگی و روحیه جوانمردی ملت ایران تجلیل و بر حمایت از رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تاکید کردند.

اصغر مسعودی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور، در سخنانی با محوریت «پرچمداران بصیرت؛ نقش خواهران در مکتب مقاومت» به تبیین جایگاه زن در قرآن کریم پرداخت و اظهار داشت: قرآن کریم نشان می‌دهد که ارزش انسان به ایمان، انتخاب و عمل او وابسته است، نه به وابستگی خانوادگی یا جایگاه ظاهری.

وی حضرت آسیه، همسر فرعون را نمونه‌ای برجسته از زن مؤمن معرفی کرد و افزود: آسیه در دل کاخ ظلم و طغیان زندگی می‌کرد، اما با ایمان، حقیقت‌جویی و انتخاب الهی، به الگویی برای مؤمنان تبدیل شد. این آیات نشان می‌دهد که زن در نگاه قرآن، شخصیتی مستقل، صاحب اراده و مسئول انتخاب خویش است.

مسئول خانه فرهنگ کشورمان در لاهور، با اشاره به نقش بانوان در جبهه مقاومت اظهار داشت: زنان مسلمان، به‌ویژه بانوان فرهیخته و دانشجو، امروز پرچمداران بصیرت، آگاهی و ایستادگی در برابر جنگ نرم و هجمه فرهنگی دشمنان هستند و می‌توانند با حفظ هویت اسلامی، نسل مقاوم و تمدن‌ساز تربیت کنند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی (ره) و شهدای خدمت، انقلاب اسلامی ایران را «شجره طیبه» توصیف کرد که به رهبری امام خمینی (ره) و بر پایه تقوا و ایمان شکل گرفت و با رهبری رهبر شهید استمرار یافت.

مسعودی با اشاره به جنایات آمریکا در به شهادت رساندن رهبر انقلاب و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، تصریح کرد: تنها «شجره خبیثه» در برابر «شجره طیبه» صف‌آرایی می‌کند؛ اما سنت الهی بر آن است که خون رهبران الهی هرگز خاموش نمی‌شود. همان‌گونه که حیات پربرکت آنان سرچشمه بیداری ملت‌ها بود، شهادتشان نیز چراغ آگاهی، وحدت و استقامت را در میان امت اسلامی فروزان‌تر می‌سازد و دل‌های آزادگان جهان را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

وی تأکید کرد که امروز ملت‌های مسلمان، اعم از شیعه و اهل سنت، بیش از گذشته به اهمیت وحدت و مقاومت در برابر دشمنان اسلام پی برده‌اند و جبهه استکبار با وجود همه تبلیغات و توطئه‌ها، در برابر این بیداری رسوا شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علامه سید اسد رضا نقوی، مسئول شعبه تهذیب سازمان دانشجویان امامیه بخش خواهران لاهور گفت: جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، مصداق روشن نبرد تاریخی حق و باطل است.

وی با اشاره به رویارویی حضرت ابراهیم (ع) و نمرود، حضرت موسی (ع) و فرعون، و امام حسین (ع) و یزید، گفت: امروز نیز جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در برابر آمریکا و قدرت‌های استکباری ایستاده‌اند.

علامه نقوی افزود: اگر واقعه کربلا رخ نمی‌داد، امروز اسلام حقیقی باقی نمی‌ماند. همان‌گونه که کربلا اسلام را زنده نگه داشت، امروز نیز این شهادت‌ها موجب حیات دوباره اسلام، افزایش عظمت ایران و تقویت جایگاه تشیع در جهان اسلام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در جبهه مقاومت تصریح کرد: رسالت امروز خواهران، رسالتی زینبی است؛ زیرا اگر حضرت زینب (س) پیام عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل نمی‌کردند، امروز اثری از قیام عاشورا باقی نمی‌ماند. همان‌گونه که امام حسین (ع) با شهادت خود اسلام را احیا کردند، حضرت زینب (س) نیز با صبر، بصیرت و جهاد تبیین، پیام کربلا را جاودانه ساختند.

علامه نقوی خاطرنشان کرد: امروز نیز خواهران مسلمان باید با الهام از سیره حضرت زینب (س)، در میدان آگاهی‌بخشی، تربیت نسل مؤمن، دفاع از ارزش‌های اسلامی و مقابله با جنگ نرم دشمن، نقش‌آفرینی کنند. وی تأکید کرد که زنان در مکتب مقاومت، پرچمداران بصیرت، استقامت و بیداری امت اسلامی هستند.

وی همچنین تأکید کرد: همان‌گونه که امام حسین (ع) در برابر باطل تسلیم نشدند، آیت‌الله خامنه‌ای نیز در برابر «یزید زمان» سر تسلیم فرود نیاورده‌اند و این برای همه مسلمانان درس بزرگی است.

علامه نقوی با اشاره به مفهوم «اسلام محمدی» و «اسلام آمریکایی» که از سوی امام خمینی (ره) مطرح شده بود، اظهار داشت: امروز حقیقت این دو جریان برای جهانیان آشکار شده و مردم دریافته‌اند که اسلام حقیقی و پیروان واقعی آن چه کسانی هستند.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای خدمت، شهدای مقاومت و شهدای کودک، بر ادامه راه شهدا، تقویت وحدت امت اسلامی و نقش مؤثر بانوان در مسیر مقاومت و بصیرت‌افزایی تأکید کردند.