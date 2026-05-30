سرپرست معاونت سیاسی استانداری مازندران مسئولیتپذیری و اقدام عملی مسئولان دستکاههای اجرایی برای شناسایی و برخورد با بسترهای فساد را خواستار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مصطفی سوادکوهی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران با تأکید بر اینکه قاچاق، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، خواستار شناسایی و برخورد با بسترهای فساد شد و از دستگاههای مسئول خواست تا با مسئولیتپذیری و اقدام عملی، در کاهش قاچاق و حفظ امنیت اقتصادی استان نقشآفرینی کنند.
او بر اهمیت برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی فساد اقتصادی تأکید کرد و قاچاق را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه اگر جلوی بسترهای فساد گرفته نشود، مبارزه با قاچاق تنها به شعار و حرف محدود خواهد شد، از دستگاههای مسئول خواست تا با نگاه ویژه و اعتقادی، ضمن حمایت از اقدامات قضایی، بسترهای فساد را شناسایی و ریشهکن کنند.
سوادکوهی با تشکر از همدلی و همافزایی موجود میان دستگاههای استان، به ویژه دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کرد با مسئولیتپذیری و اقدام عملی همه دستگاهها، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و ارتقای امنیت اقتصادی در استان مازندران باشیم.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی و با وجود همکاریها، استان مازندران نباید با معضل قاچاق در هیچ حوزهای مواجه باشد.
مصوبات کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت، راهگشای رساندن سوخت به مصرفکننده واقعی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری نیز، بر لزوم هماهنگی دستگاههای متولی برای شناسایی مصرفکنندگان واقعی در بخشهای مختلف تأکید کرد و از پیگیری عملیاتی مصوبات برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه خبر داد.
تورج امانی، افزود: یکی از نکات کلیدی در مدیریت ناترازی انرژی، صیانت از فرآوردهها و کنترل دقیق عرضه آنهاست که این امر مستلزم جلوگیری و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت است.
سیده حکیمه موسوی و گزارشی از این جلسه: