صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از شهادت و مجروح شدن ۷۷ کودک در لبنان در حملات هفت روز گذشته رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بخش اورژانس وزارت بهداشت لبنان، در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه «معروب» در بخش صور، ۴ نفر از جمله یک نیروی امدادی به شهادت رسیدند و ۵ نفر دیگر مجروح شدند.
وزارت بهداشت لبنان تاکید کرد که این حملات نقض آشکار قوانین انسانی است که بر محافظت کادرهای پزشکی تاکید دارد، درحالی که اسرائیل این نیروها را تعقیب و آنها را به اهداف نظامی تبدیل میکند.
حمله رژیم صهیونیستی به منطقه العباسیه در بخش صور نیز منجر به شهادت ۳ نفر از جمله یک شهروند سوری و مجروح شدن یک نفر دیگر شده است.
در حمله اسرائیل به منطقه «طیردبا» هم ۴ نفر شهید و ۲ نفر مجروح شدند.
وزارت بهداشت لبنان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴) تا ۲۹ می (۸ خرداد ماه) سه هزار و ۳۵۵ شهروند این کشور در حملات صهیونیستها به شهادت رسیدهاند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان، در همین مدت ۱۰ هزار و ۹۵ شهروند لبنانی نیز زخمی شدهاند.
رژیم صهیونیستی با وجود برقراری آتشبس، همواره به حملات خود به روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه میدهد و در نقض مداوم آتشبس، خانهها و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد، در حالی که جامعه بینالمللی در مهار ماشین کشتار این رژیم سکوت کرده است.