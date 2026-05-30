مدیرعامل راه‌آهن با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری و تقویت توان عملیاتی ناوگان ریلی، از برنامه‌ریزی برای دستیابی به حمل ۵۴ میلیون تن بار در سال جاری خبر داد و تحقق این هدف را مستلزم رشد ۲۵ درصدی عملکرد در بخش حمل‌ونقل باری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست کمیسیون عالی گراف حمل‌ونقل ریلی با حضور جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن، میرحسن موسوی قائم‌مقام مدیرعامل، اعضای کمیسیون گراف و مدیران کل مناطق به‌صورت حضوری و برخط در ساختمان مرکزی شهدای راه‌آهن برگزار شد.

مدیرعامل راه‌آهن در این نشست با تبریک ایام عرفه و عید سعید قربان، بر ضرورت تقویت نیروی کشش و افزایش میزان آماده‌به‌کاری لکوموتیوها تأکید کرد و ارتقای شاخص‌های عملیاتی را از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه برشمرد.

ذاکری با اشاره به ثبت عملکرد ۴۴ میلیون تن حمل بار در سال گذشته، اظهار کرد: تمامی ادارات کل مناطق باید برای دستیابی به رشد حمل بار برنامه‌ریزی کنند تا هدف‌گذاری راه‌آهن برای حمل ۵۴ میلیون تن بار در سال جاری محقق شود.

وی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، افزایش حمل‌ونقل باری روزانه و اجرای دقیق برنامه‌های راهبردی را از الزامات تحقق این هدف عنوان کرد و افزود: سرمایه انسانی متخصص و همدلی در خانواده راه‌آهن نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین تبادل تجربیات میان مدیران مناطق را عاملی مؤثر در شناسایی راهکارهای نوین، رفع چالش‌ها و بهبود عملکرد صنعت ریلی دانست و بر تلاش مضاعف برای ارتقای خدمات در بخش حمل بار و مسافر تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مدیران کل راه‌آهن شمال ۲ و شرق گزارش‌هایی از عملکرد جاری، برنامه‌های اجرایی و اهداف پیش‌رو در حوزه حمل بار و مسافر ارائه کردند.