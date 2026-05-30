به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: با توجه به اهمیت آمادگی شهروندان در زمان حوادث و سوانح به ویژه زلزله و سیل و...؛ همکاری میان نهادهای مختلف و مشارکت فعال مردم میتواند به کاهش خسارت و افزایش ایمنی کمک کند. پویش آموزش همگانی شهر آماده به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، نقش مهمی در ساختن جامعهای ایمن، تاب آور، آگاه و آماده خواهد داشت.
وی افزود: تاکنون بیش از یک میلیون نفر از شهروندان تهرانی در این پویش آموزش دیدهاند که حدود نیمی از آنها را دانشآموزان تشکیل میدهند و آموزشها در مدارس ارائه شده است.
نصیری ادامه داد: در این پایگاهها آموزشهایی در حوزه اطفای حریق، جستوجو و نجات، کمکهای اولیه پزشکی و آشنایی با مخاطرات به شهروندان ارائه میشود و شعار سازمان نیز «هر خانواده تهرانی، یک شهروند آموزشدیده» است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران تهران، تاکنون حدود یکسوم این مسیر طی شده، چرا که تهران حدود سه میلیون خانوار دارد.
وی با تاکید بر اینکه پایگاههای مدیریت بحران فضای خالی برای استفاده عمومی نیستند، تصریح کرد: این مراکز برای مأموریتهای تخصصی مدیریت بحران ایجاد شدهاند، اما در مقطعی براساس مصوبه شورای شهر مقرر شد بانوان در زمانهایی که پایگاهها فعالیت عملیاتی، مانور یا آموزش ندارند، از ظرفیت مازاد برخی فضاها برای ورزش استفاده کنند.
وی ادامه داد: قرار بود تنها سالن چندمنظوره طبقه پایین برخی پایگاهها برای این منظور استفاده شود، اما بهتدریج کل ساختمان برخی پایگاهها در اختیار مجموعه ورزش قرار گرفت؛ بهگونهای که فضاهایی که باید محل تشکیل ستاد مدیریت بحران، برگزاری جلسات و استقرار تجهیزات میبود، به سالن بدنسازی، ورزشهای رزمی و فعالیتهای مشابه تبدیل شده بود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: با وجود مصوبات سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ شورای شهر مبنی بر بازگرداندن این مراکز به کاربری اصلی، این موضوع سالها مورد بیتوجهی قرار گرفته بود، اما در دوره فعلی مدیریت شهری پیگیری شد.
وی افزود: در ابتدای این دوره، ۵۶ پایگاه در اختیار کاربریهای غیربحرانی بود که تاکنون ۵۵ مورد آن آزاد شده است. از این تعداد، ۵۲ پایگاه در اختیار مجموعه ورزش قرار داشت. هفته گذشته نیز با همکاری مجموعه باغموزه دفاع مقدس، پایگاه مستقر در این مجموعه تخلیه و به مأموریت مدیریت بحران بازگردانده شد و اکنون تنها یک پایگاه باقی مانده که در حال پیگیری برای آزادسازی آن هستیم.
نصیری با اشاره به افزایش تعداد پایگاههای مدیریت بحران تهران، تصریح کرد: زمانی که مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران را برعهده گرفتم، حدود ۴۶ پایگاه در اختیار سازمان بود، اما اکنون با ساخت و افتتاح پایگاههای جدید، تعداد آنها به حدود ۱۱۰ پایگاه رسیده است.
وی به وضعیت فرسودگی برخی پایگاهها اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مراکز نیازمند بازسازی و اورهال بودند؛ سقف برخی پایگاهها فرسوده، پوسیده و آسیبدیده شده بود که تاکنون حدود ۳۰ سقف تعویض شده و حدود ۲۰ مورد دیگر نیز باید بازسازی شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: در ماههای اخیر به دلیل شرایط مالی پروژههای شهری، روند برخی طرحها با کندی مواجه شد، چرا که بخشی از بودجه شهرداری صرف بازسازی منازل آسیبدیده، اسکان اضطراری و موقت شهروندان و اقدامات مرتبط با جنگ شد، اما با وجود این شرایط، قراردادهای لازم منعقد شده و پروژهها در حال پیگیری است.