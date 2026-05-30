علاقمندان به شرکت در همایش شعر عروج در شهرستان ایذه تا فردا دهم خرداد ماه فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایذه اعلام کرد: همایش شعر عروج یادواره حماسه جنگ رمضان و گرامیداشت یاد و خاطره امام کبیر و امام شهید به میزبانی این شهرستان برگزار میشود.
علاقمندان به شرکت در این همایش شعر میتواننند تا فردا دهم خرداد آثار خود را از طریق شماره ۰۹۱۶۹۹۰۰۵۹۰ در پیام رسان روبیکا ارسال نمایند.
داوری آثار ارسالی ۲۴ خرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد.