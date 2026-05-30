طرح مرمت و بازسازی آب بندان روستای نودهملک و طرح انتقال آب کشاورزی روستای جعفرآبادبخش بهاران گرگان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، محمدجباری، سرپرست مدیریت آب وخاک سازمان جهادکشاورزی استان گفت : طرح مرمت و بازسازی آب بندان روستای نودهملک به مساحت ۴ هکتار باعمق هفت ونیم متر وذخیره سازی ۳۰۰ هزارمترمربع آب با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و طرح انتقال آب بخش کشاورزی روستای جعفرآباد بالوله به طول ۶ کیلومتر با اعتبار ۴ میلیارد تومان باحضور مدیران استانی ومحلی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
ابراهیم هزارجریبی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: این طرحها با هدف جلوگیری از هدررفت آب، مصرف بهینه منابع آبی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی اجرا شده و زمینه بهرهمندی کشاورزان و رونق بیشتر مزارع منطقه را فراهم کرده است.
رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان وآقلادرمجلس شورای اسلامی گفت : این طرح هم در به بخش کشاورزی و هم در بخش گردشگری می تواند باعث رونق اقتصاد منطقه شود.