شرکت راه‌آهن و سازمان ثبت احوال کشور با هدف افزایش دقت در احراز هویت مسافران و تسهیل فرآیند خرید بلیت، برای اتصال سامانه فروش بلیت قطار به پایگاه اطلاعات هویتی کشور به توافق رسیدند؛ طرحی که امکان تطبیق برخط اطلاعات هویتی خریداران را فراهم می‌کند.

اتصال سامانه فروش بلیط قطار به ثبت احوال در دستور کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک غلامحسین کریمی، معاون مسافری شرکت راه‌آهن، و محمد جمالو، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، راهکارهای اجرایی اتصال سامانه فروش بلیت قطار به پایگاه اطلاعات هویتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر اجرای این طرح توافق کردند.

معاون مسافری شرکت راه‌آهن در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات هوشمند و تحقق اهداف دولت الکترونیک، اظهار کرد: ایجاد امکان احراز هویت برخط مسافران از اولویت‌های راه‌آهن است و در همین راستا، اتصال سامانه فروش بلیت به وب‌سرویس‌های امن سازمان ثبت احوال در دستور کار قرار گرفته است.

کریمی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، اطلاعات هویتی خریداران شامل کد ملی و تاریخ تولد در زمان خرید بلیت به‌صورت لحظه‌ای با پایگاه ثبت احوال تطبیق داده می‌شود که این اقدام علاوه بر افزایش امنیت، روند خرید بلیت را نیز تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به آثار اجرایی این طرح گفت: پس از راه‌اندازی سامانه، اعتبار بلیت منوط به تطابق مشخصات ثبت‌شده در سیستم با مدارک هویتی مسافر هنگام سفر خواهد بود.

محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز با اعلام آمادگی این سازمان برای ارائه دسترسی پایدار به پایگاه اطلاعات هویتی، اجرای این طرح را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات ریلی، تسهیل فروش بلیت و افزایش رضایتمندی مسافران دانست.