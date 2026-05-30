رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر الزام قانونی دستگاههای اجرایی برای ثبت اموال و دریافت اسناد مالکیت، خواستار تسریع در تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، املاک عمومی و واحدهای مسکن مهر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ثبت اموال و داراییهای دولتی گفت: تمامی سازمانهای دولتی مکلف هستند بر اساس قانون، ابتدا اموال و داراییهای خود را ثبت کرده و سپس برای دریافت سند مالکیت آنها اقدام کنند.
عبداللهی افزود: چنانچه مدیری ظرف مدت دو سال درخواست ثبت و مستندات مربوطه را در سامانه درج نکند و نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام لازم را انجام ندهد، مطابق قانون به مجازاتهایی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دستگاهها در این زمینه گفت: انتظار میرود سازمانها تقویم اجرایی مشخصی برای مراجعه و پیگیری امور ثبتی خود تدوین کنند و انجام این اقدامات را به روزها و مراحل پایانی موکول نکنند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به وجود حدود ۷۰ هزار هکتار اراضی فاقد سند در استان که مانعی برای ثبت آنها وجود ندارد، افزود: باید به قید فوریت برای این اراضی سند مالکیت دریافت شود و اداره کل راه و شهرسازی در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.
عبداللهی با اشاره به وضعیت اراضی متعلق به شهرداریها گفت: برای بوستانها و سایر اراضی عمومی نیز باید در اسرع وقت نسبت به ثبت و دریافت سند مالکیت اقدام شود.
وی همچنین از وجود ۱۶ هزار واحد مسکن مهر فاقد سند مالکیت در استان خبر داد و گفت: لازم است اقدامات لازم برای صدور اسناد مالکیت این واحدها هرچه سریعتر انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مسئول افزود: موانع متعددی در مسیر دریافت سند مالکیت برای مردم وجود دارد و برخی شهروندان به دلیل همین مشکلات تمایل چندانی به پیگیری امور ثبتی ندارند؛ از این رو همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تسهیل این روند ضروری است.