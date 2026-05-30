دادستان مرکز مازندران از مدیران سازمان جنگلها و مراتع خواست با دلسوزی بیشتری از منابع طبیعی ارزشمند مازندران محافظت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،علیاکبر عالیشاه با اشاره به اولویتهای این استان در مبارزه با جرائم اقتصادی، بر لزوم برخورد جدی با قاچاق سوخت، چوب و تجهیزات استخراج رمز ارز تأکید کرد.
وی در خصوص قاچاق سوخت، با قدردانی از اقدامات صورت گرفته، افزود: خوشبختانه نظارت مطلوبی بر جایگاههای عرضه سوخت در استان وجود دارد و کمترین میزان تخلف در این بخش مشاهده میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران قاچاق چوب را یکی از معضلات اصلی استان برشمرد و با انتقاد از عدم اهتمام کافی برخی مدیران و نهادهای مسئول، گفت: متأسفانه قاچاق چوب در جنگلهای استان همچنان ادامه دارد و انتظار داریم مدیران دستگاههای مرتبط، به ویژه سازمان جنگلها و مراتع، با دلسوزی بیشتری از منابع طبیعی ارزشمند استان محافظت کنند.
عالیشاه بر نقش حیاتی دهیاران در پیشگیری از قاچاق چوب تأکید کرد و افزود: دهیاران به عنوان مطلعترین افراد در مناطق روستایی که مبادی ورود به جنگلها محسوب میشوند، باید اطلاعات لازم را در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهند تا بتوانیم با همکاری آنها، با این پدیده شوم مقابله کنیم.
وی در ادامه به موضوع جمعآوری درختان افتاده و شکسته در جنگلها اشاره کرد و گفت: طبق قانون توسعه هفتم کشور، جمعآوری این درختان پیشبینی شده است و انتظار داریم سازمان جنگلها و مراتع کشور، دستورالعمل اجرایی این قانون را هرچه سریعتر ابلاغ نماید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به مصوبه جلسه در خصوص جمعآوری ماینرهای غیرمجاز، گفت: دستگاههای نظارتی و وزارت نیرو موظف هستند نسبت به شناسایی و جمعآوری دستگاههای استخراج رمز ارز که به صورت غیرقانونی نصب شدهاند، اقدام کرده و پرونده این متخلفان جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
عالیشاه قاچاق کالا و ارز را پدیدهای مخرب در اقتصاد جامعه دانست و خواستار ایجاد وفاق و همدلی بیشتر میان دستگاهها و نهادهای مسئول برای مقابله ریشهای با این معضل شد و افزود: همت لازم برای مبارزه با قاچاق وجود دارد، اما نیازمند همکاری و همافزایی بیشتری هستیم تا بتوانیم آسیبهای وارده به استان را به حداقل برسانیم.