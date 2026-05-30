رئیس سازمان امور دانشجویان بر اهمیت جایگاه رایزنان علمی در پیشبرد اهداف کلان نظام تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیبا,رئیس سازمان امور دانشجویان در دومین نشست مشترک رایزنان علمی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: امروزه بحث دیپلماسی علمی و دستیابی به مرجعیت علمی از اولویتهای اصلی کشور است. در این راستا، رایزنان علمی به عنوان بازوان پرتوان و نقطه اتصال ایران با کشورهای جهان، نقشی حیاتی در برقراری ارتباطات موثر و بهرهگیری از توانمندیهای علمی بینالمللی ایفا میکنند.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به ضرورت همکاری تنگاتنگ میان دو وزارتخانه علوم و بهداشت، خاطرنشان کرد: در نظام آموزش عالی خود را یک «ید واحد» میبینیم و هیچ جدایی میان وزارت علوم و وزارت بهداشت وجود ندارد. هدف ما این است که از تمامی فرصتها برای اعتلای نام ایران استفاده کنیم.
معاون وزیر علوم در ادامه به یک اقدام بیسابقه اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار، برخی از رایزنان علمی در مناطق راهبردی از جمله روسیه، بلاروس و کشورهای آسیای میانه، از میان اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی انتخاب شدهاند که این امر نشاندهنده عزم جدی ما برای توسعه همهجانبه دیپلماسی علمی در همه رشتهها است.