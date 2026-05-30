یکی از بهترین زمان‌ ها برای سفر به جنگل فندقلو اردبیل فصل بهار بویژه خرداد ماه است ؛ زمانی که این جنگل دوباره جان می گیرد و با رویش گل‌های خوش رنگ بابونه، سپیدپوش و آراسته می‌شود و گردشگران و طبیعت دوستان اقصی نقاط را مسحور تماشای خود می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جنگل فندقلو در شهرستان نمین یکی از جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل است که با سفر به آن می‌توان جلوه‌های جذاب و مختلفی از طبیعت را نظاره کرد.

