تأکید استاندار آذربایجانغربی بر ساماندهی زیرساختهای توریستی دریاچه ارومیه
استاندار آذربایجانغربی گفت: انجام اصلاحات فوری در بخشهای ایست بازرسی، پارکینگها و خدمات رفاهی در محدوده پل شهیدکلانتری و دریاچه ارومیه در دستورکار دستگاههای متولی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
رضا رحمانی امروز در حاشیه بازدید از پل میانگذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه، با اشاره به استقبال بیسابقه مردم از بهبود وضعیت این میراث طبیعی، افزود: متأسفانه زیرساختهای موجود پاسخگوی این حجم از تردد نبوده و باید با همت جمعی، معضلات موجود در بخشهای ایست بازرسی، مسیرهای دسترسی و پارکینگها را مرتفع سازیم تا رفاه مسافران تأمین شود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و بهبود آن، خاطرنشان کرد: امسال میتواند سال آغازین احیای دریاچه ارومیه باشد و این امر نیازمند اقدامات ریشهای و مستمر بوده و امیدوارم با تدابیر کارشناسی شده، این سطح آب تا سال آبی آینده حفظ و حتی افزایش یابد.
استاندار آذربایجانغربی به ضرورت لایروبی مسیرهای ورود آب به دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: از مدیران دستگاههای متولی استانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه انتظار داریم لایروبی رودخانههای ورودی را به صورت ضربتی و با سرعت انجام دهند.
رحمانی همچنین با اشاره به پروژههای در دست اجرا در محورهای خدماتی و بهویژه منطقه زنبیلداغی، اضافه کرد: زمانبندی این پروژهها بسیار حیاتی بوده و با تسریع کارهای عمرانی و خدماتی، مردم تفاوت ملموسی در رفاه خود احساس خواهند کرد.
وی در پایان با بیان اینکه دریاچه ارومیه بهعنوان نماد فرهنگی و زیستمحیطی بیناستانی و منطقهای میتواند میزبان شایستهای برای مهمانان داخلی و خارجی باشد، افزود: دستگاههای متولی موظف هستند با تمام امکانات اعتباری و اجرایی از این طرحها پشتیبانی کنند تا شاهد ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی عمومی در فصل تابستان باشیم.