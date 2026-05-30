بازدید استاندار آذربایجانغربی از پل میانگذر شهید کلانتری و روند اجرای آزادراه ارومیه - تبریز
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی ضمن بازدید از پل میانگذر شهید کلانتری، آخرین وضعیت زیرساختهای مواصلاتی و طرحهای گردشگری دریاچه ارومیه را از نزدیک بررسی کرد.
در جریان این بازدید میدانی، وضعیت فعلی پل میانگذر شهید کلانتری و ظرفیتهای پیرامونی آن جهت توسعه امکانات رفاهی ارزیابی شد.
تسریع در اجرای طرحهای گردشگری در این محور و لزوم بهسازی و ساماندهی بدنه پل برای استفاده عمومی و ارتقای خدمات به مسافران، از جمله موضوعات کلیدی مطرح شده در این بازدید بود.
بخش دیگری از این بازدید به بررسی روند عملیات راهسازی در پروژه آزادراه ارومیه - تبریز اختصاص داشت و در این بخش، مدیران استانی گزارشی از مراحل اجرایی و موانع پیشروی پروژه ارائه کرده و بر ضرورت شتاببخشی به این طرح ملی به منظور بهبود تردد بیناستانی و کاهش حوادث جادهای تأکید شد.