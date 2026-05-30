استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی ضمن بازدید از پل میان‌گذر شهید کلانتری، آخرین وضعیت زیرساخت‌های مواصلاتی و طرح‌های گردشگری دریاچه ارومیه را از نزدیک بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی ضمن بازدید از پل میان‌گذر شهید کلانتری، آخرین وضعیت زیرساخت‌های مواصلاتی و طرح‌های گردشگری دریاچه ارومیه را از نزدیک بررسی کرد.

در جریان این بازدید میدانی، وضعیت فعلی پل میان‌گذر شهید کلانتری و ظرفیت‌های پیرامونی آن جهت توسعه امکانات رفاهی ارزیابی شد.

تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری در این محور و لزوم بهسازی و ساماندهی بدنه پل برای استفاده عمومی و ارتقای خدمات به مسافران، از جمله موضوعات کلیدی مطرح شده در این بازدید بود.

بخش دیگری از این بازدید به بررسی روند عملیات راهسازی در پروژه آزادراه ارومیه - تبریز اختصاص داشت و در این بخش، مدیران استانی گزارشی از مراحل اجرایی و موانع پیش‌روی پروژه ارائه کرده و بر ضرورت شتاب‌بخشی به این طرح ملی به منظور بهبود تردد بین‌استانی و کاهش حوادث جاده‌ای تأکید شد.