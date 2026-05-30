به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس راه خوزستان از اجرای طرح ضربت مشترک تشدید نظارت در محور‌های مشترک خوزستان با استان‌های بوشهر و لرستان خبر داد.

سرهنگ سعید حسنوند، بیان کرد: هدف اصلی این طرح، شناسایی و برخورد قاطع با رانندگان مرتکب تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، حرکت مارپیچ، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و نبستن کمربند ایمنی، با هدف افزایش ضریب ایمنی راه‌های برون‌شهری، به‌ویژه مسیر‌های بین‌استانی است.

وی گفت: در این طرح با حضور مشترک بیش از ۴۰ گشت خودرویی، ۲۶ واحد گشت از خوزستان حضور داشتند که ضمن اعمال قانون برای سه هزار و ۳۶۸ خودرو، تعداد ۲۱۲ دستگاه خودروی متخلف را روانه پارکینگ کردند.

سرهنگ حسنوند ضمن توصیه و دعوت از کاربران ترافیکی راه‌های برون‌شهری به رعایت مقررات رانندگی، ادامه داد: این طرح به‌صورت مستمر و مشترک با استان‌های همجوار اجرا می‌شود و مرتکبان رفتار‌های پرخطر در رانندگی، علاوه بر اعمال قانون سنگین، با اقدامات بازدارنده‌ای همچون توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ مواجه خواهند شد.

ماه گذشته ۱۰ نفر در محور‌های آغاجاری و بهبهان براثر تصادف جان خود را از دست دادند.