انوشیروان بند پی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قیمت‌گذاری هتل‌های یک تا سه‌ستاره به‌صورت مستقیم توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود، اما تعیین نرخ هتل‌های چهار و پنج‌ستاره بر عهده انجمن صنفی مربوط است و در نهایت توسط مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هر استان ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به ساختار نظارتی موجود در حوزه گردشگری افزود: بخش عمده‌ای از سفرها در کشور در اقامتگاه‌های غیررسمی انجام می‌شود و از مجموع حدود ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر، تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در اقامتگاه‌های رسمی اسکان می‌یابند و سایر سفرها عمدتاً در منازل اقوام، مدارس یا سایر فضاهای غیرهتلی انجام می‌شود.

معاون گردشگری ادامه داد: در صورت بروز هرگونه گران‌فروشی یا تخلف، موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات پیگیری می‌شود.