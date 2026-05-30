رئیس سازمان سرمایهگذاری در حاشیه اجلاس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای با وزیر مالیه تاجیکستان دیدار کرد و دو طرف ضمن بررسی راهکارهای تقویت روابط اقتصادی، بر لزوم رفع موانع بانکی و توسعه همکاریها در حوزههای مختلف تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه سومین اجلاس مشورتی بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک قرقیزستان برگزار شد، مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، با قهرزودا فیض الدین، وزیر مالیه تاجیکستان، دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر مالیه تاجیکستان با اشاره به فعالیت ۱۶۰ شرکت ایرانی در آن کشور، از مشارکت این شرکتها در ساخت یک نیروگاه برقآبی بسیار بزرگ خبر داد و گفت که مهندسان ایرانی از طریق مناقصات بینالمللی در اجرای پروژهها نقش فعال دارند. وی همچنین به امضای توافقنامه همکاری در سفر اخیر دکتر پزشکیان به تاجیکستان اشاره و ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود به زودی برطرف شوند.
در این دیدار، حیدری ضمن تشکر از حمایت تاجیکستان در خلال جنگ اخیر، بر گسترش پایدار همکاریهای بینالمللی ایران تاکید و وزیر تاجیکستانی را به سفر به ایران دعوت کرد.
وی همچنین از پیگیری مشکلات شرکتهای ایرانی فعال در تاجیکستان خبر داد و به درخواست رفع مشکلات بانکهای ایرانی اشاره کرد.
وزیر تاجیکستان نیز از تماس خود با رئیس بانک توسعه اسلامی جهت حل مسائل مالی یک شرکت ایرانی خبر داد و بر قدرت ایران در مقابله همزمان با چند کشور در جنگ اخیر تاکید کرد و خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر جنگ شد.
در ادامه، زمینههای همکاری دوجانبه در حوزههای کشاورزی، بانکی، سلامت و درمان، و تولید انرژی برقآبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری این موارد به صورت مکتوب ادامه یابد.