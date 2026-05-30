«بسته سیاستی، حقوقی (ظرفیتها و فرصتهای حقوقی ایران در جنگ رمضان)» از سوی کمیته علمی – تخصصی حقوق مرکز مطالعات، برنامهریزی و تعالی علوم انسانی و هنر معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بسته سیاستی، حقوقی؛ ظرفیتها و فرصتهای حقوقی ایران در جنگ رمضان، شامل ۱۶ محور زیربنایی و اولویتهای عملی از تثبیت موقعیت دولتِ صلحطلب و مقتدرِ مورد تجاوز تا پیگیری مسئولیت بینالمللی، جبران خسارت، صیانت از استقلال سیاسی، تعرض به سرمایه انسانی، علمی و فناورانه کشور، پیگیری حملات علیه مراکز آموزشی، علمی و دانشگاهی، بازتعریف رژیم حقوقی تنگه هرمز و ... منتشرشده است.
این بسته سیاستی، حقوقی با هدف استفاده از ظرفیتهای واقعی و فرصتهای عینی پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران از جمله دو قاعده بنیادین منشور ملل متحد، یعنی منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها و شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه تهیه و تدوین شده است.
در این بسته مجموعهای از قواعد بنیادین حقوق بینالملل عمومی، حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بینالملل بشر، حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، حقوق سازمانهای بینالمللی و در مواردی حقوق دریاها بهگونهای همزمان و متراکم، پشتوانه استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتهاند.
در بسته سیاستی، حقوقی تأکید شده که جنگ تحمیلی رمضان فقط میدان دفاع و دفع خطر نبوده است؛ بلکه میتواند سرآغاز مرحلهای تازه از کنش حقوقی فعال، سنجیده و امیدآفرین برای جمهوری اسلامی ایران باشد و این ظرفیتها زمانی به نتیجه نزدیک میشوند که ارکان جمهوری اسلامی ایران از دستگاه دیپلماسی و نهادهای حقوقی تا مراجع تقنینی، قضائی، امنیتی، دانشگاهی و رسانهای در قالب راهبردی منسجم، مستند، آیندهنگر و پیگیر، آنها را در مجامع داخلی، منطقهای و بینالمللی دنبال کنند.
برآیند ظرفیتها و فرصتهای حقوقی ایران در جنگ رمضان آن است که جمهوری اسلامی ایران امروز با مجموعهای از فرصتهای حقوقیِ درهمتنیده و همافزا از جمله «تثبیت موقعیت دولتِ صلحطلب و مقتدرِ مورد تجاوز»، «استناد مشروع و منضبط بهحق دفاع از خود»، «پیگیری نقض استقلال سیاسی و اصل عدم مداخله»، «استناد به حق ملت ایران در تعیین آزادانه سرنوشت همهجانبه خویش»، «تعقیب ترور و قتلهای هدفمند»، «صیانت از سرمایه انسانی، علمی و راهبردی کشور» و «پیگیری حملات علیه مدارس، دانشگاهها و اماکن فرهنگی روبهرو است.
«توسعه دامنه مسئولیت به دولتهای منطقهای همکار با متجاوز»، «تعقیب جنایات بینالمللی»، «پیگیری حمله به تأسیسات هستهای»، «به چالش کشیدن مبانی حقوقی تحریمها»، «تعقیب مسئولیت محرکان رسانهای جنگ و خشونت»، «بازتعریف رژیم حقوقی و مسئولیت امنیتی در موضوع تنگه هرمز»، «مطالبه جبران کامل خسارات»، «تبدیل جنگ به یک پرونده انباشته برای جبران کامل خسارت و «مستندسازی ملی به عنوان یک پروژه حیاتی و فوری» از دیگر فرصتهای حقوقی ایران است.
بر اساس این گزارش، بسته سیاستی حقوقی (ظرفیتها و فرصتهای حقوقی ایران در جنگ رمضان) برای نهادهای حاکمیتی، تقنینی، دیپلماسی، حقوقی، قضائی و رسانهای کشور ارسال شده است.