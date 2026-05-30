نصب ۶۵ هزار مترمربع دیوار صوتی در معابر بزرگراهی پایتخت
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در حال حاضر ۶۵ هزار مترمربع دیوار صوتی در معابر بزرگراهی پایتخت نصب شده است که نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی مجاوران بزرگراهها دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پوریا علیمردانی،با بیان اینکه آلودگی صوتی بهعنوان یکی از چالشهای اصلی زیستشهری در تهران، مدیریت شهری را بر آن داشته تا با نصب و نگهداری دیوارهای صوتی در نقاط بحرانی، تراز صدا را به استانداردهای مطلوب نزدیک کند، گفت: طبق آخرین آمار، هماکنون بالغ بر ۶۵ هزار مترمربع دیوار صوتی در شهر تهران موجود است که در ایجاد آرامش و حفاظت از ایمنی و امنیت مناطق مسکونی همجوار با بزرگراهها نقش موثری دارند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: بررسیهای فنی نشان میدهد که عملکرد این دیوارها در کاهش آلودگی صوتی بسیار محسوس است؛ بهطوری که وجود این سازهها باعث کاهش تراز صوتی از بالای ۷۰ دسیبل به زیر ۵۰ دسیبل میشود. این کاهش ۲۰ دسیبلی، محیط را از وضع بحرانی و آزاردهنده به محدوده استاندارد و قابل تحمل برای شهروندان میرساند.
علیمردانی افزود: حفظ و نگهداری این سرمایههای شهری با چالشهای متعددی روبروست: استهلاک طبیعی ناشی از عوامل جوی، حوادث رانندگی و عواملی مانند اینها، از اصلیترین علل فرسودگی و تخریب این دیوارهها محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه با هدف بازگرداندن کارایی به شبکههای صوتی، تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ مورد خرابی اعلامشده در این دیوارها شناسایی و بهطور کامل مرمت و بازسازی شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، هزینه ساخت و نصب هر مترمربع دیوار صوتی به حداقل ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم نشاندهنده لزوم مشارکت شهروندان در صیانت از این اموال عمومی و دقت بیشتر در رعایت مقررات رانندگی برای کاهش نرخ تصادفات و آسیب به این سازههاست.