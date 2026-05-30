عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی ۶۴ مگاواتی دانشگاه با آغاز تجهیز کارگاه، فنسکشی و آمادهسازی محل اجرای طرح وارد مرحله عملیاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اعلام کرد:نیروگاه خورشیدی ۶۴ مگاواتی این دانشگاه از جمله طرحهای زیرساختی و آیندهنگر دانشگاه در حوزه انرژیهای پاک به شمار میرود که نقش مؤثری در تولید انرژی تجدیدپذیر، کمک به پایداری شبکه برق و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای اقلیمی منطقه خواهد داشت.
سید مسعود سیداحمدیان، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح اظهار داشت: احداث نیروگاه خورشیدی ۶۴ مگاواتی، یکی از پروژههای ماندگار و تحولآفرین دانشگاه در مسیر توسعه زیرساختهای نوین و حرکت به سوی دانشگاه نسل آینده است. وی افزود: این پروژه علاوه بر نقشآفرینی در تولید انرژی پاک و کاهش ناترازی انرژی، میتواند زمینهساز گسترش فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه در حوزه انرژیهای نو و تجدیدپذیر باشد.
حسن ولیزاده، معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه نیز با بیان اینکه روند اجرایی پروژه با برنامهریزی و هماهنگیهای لازم آغاز شده است، گفت: در فاز نخست، عملیات تجهیز کارگاه، فنسکشی و آمادهسازی محل اجرای طرح در دستور کار قرار گرفته و تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، پروژه در زمانبندی مناسب و با کیفیت مطلوب اجرا شود. وی تأکید کرد: اجرای این طرح، علاوه بر آثار اقتصادی و زیرساختی، گامی مؤثر در ارتقای جایگاه دانشگاه در حوزه توسعه پایدار و انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.