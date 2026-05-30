به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: پنج هزار و ۷۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت چغندرقند اختصاص یافته است که تاکنون محصول سه‌هزار و ۲۰۰ هکتار، معادل ۵۶ درصد از مجموع اراضی، برداشت شده است.

بهروز قمرزاده با بیان اینکه عملیات برداشت چغندرقند تا اوایل تیرماه ادامه دارد، افزود: به دلیل نبود کارخانه قند در منطقه، محصول برداشت‌شده به ۱۳ شرکت در شهر‌های اسلام‌آباد، اصفهان، شوش، شهرکرد، فسا، قزوین، اقلید، مرودشت، نقش‌جهان اصفهان، یاسوج، همدان، اهواز و لرستان ارسال می‌شود.