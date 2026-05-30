به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر با اشاره به اجرای یک روز عملیات مهتاب در آذربایجان غربی گفت: شناسایی و تعویض ۲۰۱ دستگاه کنتور معیوب با احصاء انرژی ۶۲۰۰۰ کیلووات ساعت و کشف ۱۲ مورد دستکاری کنتور در این مانور یک روزه انجام شده است.

وی همچنین از کاهش ۱/۱۲۸ مگاواتی برق خبرداد و افزود: در پی اجرای اولین مانور سراسری کشوری طرح ملی مهتاب و به دنبال تلاش اکیپ های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ۲۲۸ مورد برق غیرمجاز در سراسر استان جمع‌آوری شد که انرژی احصاء شده حاصل از این اقدام بیش از ۴۳۷ هزار کیلو وات ساعت انرژی است.

وی در ادامه گفت: همچنین در راستای ساماندهی و قانونمند کردن مصرف برق، ۱۵۸ مورد برق غیرمجاز از مجموع برق های غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شده در این مانور، با نصب کنتور هوشمند تحت عنوان فروش غیردایم اقدام و امکان ثبت انرژی مصرفی فراهم شد.

کیامهر همچنین در ادامه گفت: باعملیات اکیپ های اعزامی، بیش از یک کیلومتر کابل غیرمجاز از سطح شبکه جمع‌آوری شد و ۱۳ دستگاه شمارشگر نیز برای برق‌های غیرمجازی که امکان واگذاری انشعاب برای آن ها وجود نداشت به منظور کنترل و پایش مصرف نصب شد.