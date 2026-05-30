مدیر واحد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گفت: انفجار در یک واحد مسکونی در فیروزکوه منجر به تخریب ساختمان و محبوس شدن یکی از ساکنان زیر آوار شد که با تلاش آتش‌نشانان، فرد مصدوم نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی مؤمنی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۷:۳۶ دقیقه، گزارشی مبنی بر انفجار در یک واحد مسکونی واقع در محله مسجدسی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی واحد آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اثر شدت این انفجار ساختمان دچار تخریب شده و متأسفانه یک نفر از ساکنان در زیر آوار محبوس شده بود. آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا موفق شدند فرد مصدوم را که دچار سوختگی و جراحت ناشی از ریزش آوار شده بود، نجات داده و جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دهند.

مدیر واحد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این انفجار توسط کارشناسان در دست بررسی است. وی همچنین از شهروندان خواست تا با رعایت حداکثری نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.