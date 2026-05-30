به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،پیراهن اهدایی امید عالیشاه، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، به دست محمد شرفی، یکی از بازماندگان حمله تروریستی به مدرسه شجره طیبه میناب رسید.

چند روز پیش عالیشاه با اطلاع از شرایط این نوجوان و علاقه او به پرسپولیس، پیراهن خود را به همراه هدایایی برای وی ارسال کرده بود. این هدایا در مراسمی در مدرسه محل تحصیل محمد، به او اهدا شد.

محمد شرفی در جریان حمله وحشیانه به مدرسه شجره طیبه میناب، خواهر خردسال و خاله خود را که از معلمان مدرسه بود از دست داده و خود نیز دچار جراحات شدیدی شده بود که آوار سوختگی همچنان روی دست، صورت و گردن او قابل مشاهده است.

با این حال، دریافت پیراهن کاپیتان پرسپولیس و سایر هدایای ارسالی از سوی عالیشاه، موجب خوشحالی و روحیه گرفتن این نوجوان شد.

اقدام کاپیتان پرسپولیس با استقبال حاضران در این مراسم همراه شد و مسئولان برگزارکننده نیز از این حرکت انسان‌دوستانه قدردانی کردند.