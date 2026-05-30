به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور در سخنرانی جمعی از مردم مومن مسجد قائم شهرستان قائم شهر گفت: جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی سوم آمریکایی و صهیونی توانست با نبرد مقتدرانه در ۱۰ جبهه، شکست را بر دشمن تحمیل کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی شیرازی افزود: در جنگ تحمیلی سوم اگرچه به ظاهر و در حقیقت جنگ بر ما تحمیل شد، اما در باطن با اقتدار ملت ایران و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، شکست بر دشمن تحمیل شده است.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرآجا با اشاره به تهاجمات و تجاوزات دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم علیه ملت ایران گفت: با اقتدار جمهوری اسلامی امروز تنگه هرمز باز، بسته شد و ملت ایران ۹۰ شب در خیابان ایستاده است و همان دشمنی که می‌خواست با جنگ تحمیلی ملت را از نظام جدا کند ملت پشت سر نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در جنگ تحمیلی سوم دشمن، اقتدار نیرو‌های مسلح به عنوان قدرت نظامی برتر به جهانیان تبیین و روشن شد و همه دنیا فهمیدند که جمهوری اسلامی قدرتمند است و همزمان می‌تواند در ۱۰جبهه بجنگد، در هشت جبهه کشور‌های منطقه به پایگاه‌های دشمن آمریکایی بزند و هم با اسرائیل بجنگد و هم تنگه هرمز را ببندد.

حجت الاسلام و المسلمین شیرازی افزود: امروز حتی خود دشمن آمریکایی و طرفداران ترامپ اعتراف می‌کنند بازنده جنگ تحمیلی دشمن و پیروز میدان جمهوری اسلامی است.

رئیس سازمان عقیده سیاسی فراجا با استناد به فرمایشات امام و رهبر شهید که فرمودند: روند رو به افول و سقوط آمریکا در پیش است تاکید کرد: الحمدالله دشمن در حال نابودی است و حداقل در منطقه ما نابود خواهد شد و خود آمریکایی‌ها می‌دانند در این وضعیت باید بروند و چاره‌ای جز رفتن ندارند.

وی با اشاره به آتش بس پنجاه روزه دشمن در برابر اقتدار ایران اسلامی گفت: در جهان سابقه ندارد که آمریکایی‌ها با گذشت پنجاه روز آتش بس، جنگ را شروع نکنند و این ضعف و ناتوانی آمریکایی‌ها است و هرچه پیش می‌رویم آینده برای ایران زیباتر و شکست برای دشمن کشنده‌تر خواهد بود.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی با اشاره به آمادگی و اقتدار نیروی انتظامی در حفظ و صیانت از امنیت کشور گفت: دشمن می‌خواست با زدن نیرو‌ها و امکانات ما قدرت انتظامی را ضعیف کند و امنیت کشور را به خطر بیاندازد ولی به لطف الهی همه پرسنل انتظامی با اقتدار حتی آنهایی که مکان هایشان را دشمن زد همه آمدند در خیابان و موکب‌ها مشکلات مردم را حل می‌کنند و امنیت کامل شبانه مردم نیز به درستی توسط نیروی انتظامی تامین می‌شود و نیروی انتظامی قوی ترو محکمتر از گذشته به وظایف خود عمل می‌کنند.

وی با اشاره به ارتباط عمیق و تعامل ملت با نیروی انتظامی گفت: امروز شاهدیم مردم عاشق نیروی انتظامی و نیروی انتظامی متقابلا بیشتر از مردم، عاشق آنها هستند و حاضر شدند جانشان را برای امنیت مردم بدهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین شیرازی تصریح کرد: دشمن مطمئن باشد هر چه جلوتر برویم این پیوند و تعامل محکمتر و قوی‌تر خواهد بود و مردم ما از نیروی انتظامی حمایت خواهند کرد و نیروی انتظامی نیز محکم تراز قبل برای امنیت مردم تلاش خواهند کرد و دشمن قطعا در این میدان هم شکست خورده و بیش از این شکست خواهد خورد.

رئیس عقیدتی و سیاسی فراجا در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت یاد وخاطره امام و رهبر شهید و همراهان و دیگر شهدای جنگ رمضان شامگاه جمعه برگزار شد با برشمردن خاطراتی از مردم داری و ساده زیستی امام شهید و رهبر جدید با اهدای لوح سپاس به پدر شهید نوروزی از شهدای مسجد قائم شهرستان قائم شهر تجلیل و تکریم کرد.