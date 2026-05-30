به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید علیرضا کریمی در اولین روز فرودین ماه سال ۱۳۴۹ در شهرستان اندیمشک دیده به جهان گشود. پدرش نور الدین نام داشت و دارای مدرک فوق دیپلم بود.

وی به صورت بسیجی در جبهه حضور یافت و سرانجام در سوم خردادماه سال ۱۳۶۵ در فاو به شهادت رسید و پیکر مطهرش در زادگاهش به خاک سپرده شد.

متن وصیت نامه شهید علیرضا کریمی:

ما خدا را انتخاب کردیم

امت حزب الله این را بدانید که ما آگاهانه و با عشق به خدا راهمان را انتخاب کردیم انتخاب بین دو چیز خدا و دنیا، ما خدا را انتخاب کردیم و راه شهدای گذشته را ادامه دادیم و جنگیدیم تا آخرین قطره خونمان پس بر شماست که راه ما را ادامه بدهید و اسلحه به زمین افتاده ما را برگیرید.

طاقت ماندن در این دنیای بی ارزش را ندارم

پدر و مادرم از شما تشکر می‌کنم که مرا به این سن و سال رساندید تا بتوانم خوب را از بد و حق را از باطل تشخیص دهم و راه حق را پیشه کنم.عشق حسین (ع) و لبیک گفتن به ندای حسین (ع)، تمام جوارحم را گرفته و دیگر طاقت ماندن در این دنیای پوچ و بی ارزش را ندارم.

خواهرم زینب گونه باش

خواهرم زینب گونه باش که زینب (س)، چگونه بر سوگ برادر خود نشست و به اسیری گرفته شد و آنچنان در آن جو پر خطر خطبه خواند که گویی علی (ع) زنده شده و خطبه میگوید پس صبر را پیشه کن و حجابت را رعایت کن و با حجاب خود پوزه حاکمان ظلم را به خاک بمال.